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Впервые в истории онлайн Dota 2 падает пять месяцев подряд

Впервые в истории онлайн Dota 2 падает пять месяцев подряд
Киберспорт / Dota 2 0

Впервые в истории онлайн Dota 2 падает пять месяцев подряд, сообщает Steam Charts.

С апреля 2020 года сократился как пиковый онлайн, так и среднее количество игроков. Полгода назад пиковый онлайн составлял 801 тыс. игроков, в сентябре — 670 тыс. Среднее число пользователей сократилось с 493 до 408 тыс.

Наибольшую активность поклонники Dota 2 продемонстрировали в феврале 2016 года. Тогда пиковый онлайн превысил отметку в 1,2 млн человек, а среднее число игроков составляло 709 тыс.

Недавно в Dota 2 завершилось действие Battle Pass. Вместе с окончанием действия Battle Pass завершилась и кампания по сбору средств для призового фонда The International 2020, по результатам которой он составит более $ 40 млн.

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