В российских магазинах игры для PlayStation 5 начнут продавать раньше самой консоли

В некоторых российских магазинах постепенно начали открывать предзаказы на игры для PlayStation 5.
Уже 12 ноября ретейлеры начнут продавать Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure, ремейк Demon’s Souls, Destruction AllStars и Assassin's Creed Valhalla. Напомним, релиз PlayStation 5 в России состоится 19 ноября. 12 ноября консоль выйдет в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии.
Аналогичная ситуация произошла и в других странах, например в Великобритании.
Стоимость консоли в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. Предзаказ на PS5 открылся 17 сентября.
PlayStation 5 будет поддерживать диски с PlayStation 4. Пользователям будет необходимо вставить диск в новую консоль и установить небольшое обновление.
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