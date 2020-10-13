Apple показала iPhone 12 с 5G

Сегодня, 13 октября, компания Apple анонсировала iPhone 12. Смартфон получит алюминиевые рамки и плоское стекло на фронтальной и тыльной панелях, будет оснащаться OLED-дисплеем Super Retina XDR и поддерживать 5G.

Новый смартфон будет на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче iPhone 11. В iPhone 12 будет использоваться сверхпрочное стекло Ceramic Shield. По словам Apple, iPhone 12 сможет выдерживать падения в 4 раза лучше, чем iPhone 11.

iPhone 12 будет доступен в корпусе чёрного, синего, зелёного, красного и белого цветов.

Как и в iPhone 11, в iPhone 12 будет использоваться двойная камера: 12-мегапиксельная широкоугольная и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная.

Вместе со смартфоном будет поставляться адаптер питания и наушники.

А так будет выглядеть коробка с iPhone 12: