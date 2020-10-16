На «Чемпионате» завершается спецпроект, посвящённый выходу FIFA 21. Успей выиграть новинку

«Чемпионат» запустил во «ВКонтакте» спецпроект, посвящённый выходу новой части FIFA. Участвуя в нём, каждый сможет получить красивую карточку в стиле игры. Но самое главное — мы будем разыгрывать по одному коду каждый день в течение недели среди всех участников, выполнивших ряд условий.
1. Быть подписчиком паблика «Чемпионат» во «ВКонтакте».
2. Написать в сообщения паблика «FIFA21».
3. Ответить на несколько вопросов, которые помогут нашему боту определить твою позицию и стиль игры.
4. Выложить карточку на своей странице с хештегом #явfifa21.
С правилами проведения розыгрыша можно ознакомиться по ссылке.
FIFA 21 — очередная часть футбольного симулятора от Electronic Arts. Игроков ждёт доступ к Лиге чемпионов и Кубку Либертадорес, а также многое другое, включая обновлённую графику и улучшенный режим карьеры. PC-версия игры будет выполнена на одном уровне с PS4 и Xbox One-версиями, в то время как владельцы Xbox Series X и PlayStation 5 получат улучшенную игру, созданную специально для консолей девятого поколения.
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