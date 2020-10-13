Apple анонсировала флагманскую модель iPhone 12 Pro

Apple представила три новых айфона — iPhone 12, iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro. Известно, что iPhone 12 будет на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче iPhone 11. За базовую версию iPhone 12 будут просить $ 799. iPhone 12 Mini обойдётся покупателям в $ 699.

iPhone 12 Pro будет представлен в двух размерах. Крупная модель называется iPhone 12 Pro Max.

Флагманская модель будет поставляться в четырёх цветовых решениях — в чёрном, серебряном, золотом и светло-голубом цвете.

Кроме того, в Pro-моделях iPhone 12 будет присутствовать лидар, который позволяет определять время прохождения света, отражённого от поверхности объектов на расстоянии до пяти метров.

Стоимость iPhone 12 Pro будет начинаться от $ 999, а iPhone 12 Pro Max — от $ 1099.