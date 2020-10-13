Стали известны дата выхода и стоимость iPhone 12 в России

Apple анонсировала четыре модели iPhone 12. Цена на iPhone 12 и iPhone 12 Mini в России будет начинаться от 79 990 и 69 990 рублей соответственно. Флагманские модели iPhone 12 Pro и Pro Max можно будет приобрести за 99 990 и 109 990 рублей.

Предзаказ на iPhone 12 и 12 Pro откроется 16 октября, продажи начнутся 23 октября. iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini выйдут позже. Предзаказ на них начнётся 6 ноября, а продажи 13 ноября.

Новый смартфон будет на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче iPhone 11. В iPhone 12 будет использоваться сверхпрочное стекло Ceramic Shield. По словам Apple, iPhone 12 сможет выдерживать падения в 4 раза лучше, чем iPhone 11.



iPhone 12 будет доступен в корпусе чёрного, синего, зелёного, красного и белого цветов. Флагманская модель будет представлена в чёрном, серебряном, золотом и светло-голубом цвете.