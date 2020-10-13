На презентации iPhone 12 показали мобильную League of Legends: Wild Rift

Компания Apple провела официальную презентацию нового смартфона iPhone 12. Во время мероприятия разработчик представил также мобильную версию игры League of Legends: Wild Rift. Игра должна выйти до конца 2020 года.
Запись можно посмотреть в «твиттере» AppleInsider.
Ранее компания Riot Games представила нового персонажа игры. Его открыто тизерили в течение последних четырёх месяцев. Персонажем стала поп-звезда Seraphine с ролью поддержки.
Ещё летом разработчики сделали для персонажа реальные аккаунты в социальных сетях. В «Твиттере» на персонажа подписаны более 300 тыс. человек, а в «Инстаграме» — более 400 тыс. Там регулярно публикуются новые фотографии Seraphine.
League of Legends — ведущая киберспортивная дисциплина и самая популярная игра на ПК, насчитывающая более 100 млн игроков по всему миру.
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