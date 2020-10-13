В России предложили запретить некоторые видеоигры после стрельбы в Нижегородской области

Председатель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев выступил за запрет определённых игр в России. С инициативой Ванеев выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Неслучайно все владельцы интернет-бизнесов запрещают своим детям в них играть или же ограничивают даже общение в соцсетях. К сожалению, чужие дети — это источник дохода. Проблема общества в том, что это наши дети стреляют в нас же иной раз. Я бы поднял вопрос о сертификации этих игр и запрещении деструктивных игр», — сказал Ванеев.
Предложение запретить некоторые виды игр поступило после того, как в Нижегородской области 18-летний студент убил трёх человек. Он к открыл огонь по автобусу, а затем скрылся в лесу. Сообщалось, что преступник ранил собственную бабушку, которая затем скончалась, и застрелил соседа.
СМИ утверждали, что стрелок увлекался видеоиграми.
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