В России предложили запретить некоторые видеоигры после стрельбы в Нижегородской области

Председатель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев выступил за запрет определённых игр в России. С инициативой Ванеев выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Неслучайно все владельцы интернет-бизнесов запрещают своим детям в них играть или же ограничивают даже общение в соцсетях. К сожалению, чужие дети — это источник дохода. Проблема общества в том, что это наши дети стреляют в нас же иной раз. Я бы поднял вопрос о сертификации этих игр и запрещении деструктивных игр», — сказал Ванеев.

Предложение запретить некоторые виды игр поступило после того, как в Нижегородской области 18-летний студент убил трёх человек. Он к открыл огонь по автобусу, а затем скрылся в лесу. Сообщалось, что преступник ранил собственную бабушку, которая затем скончалась, и застрелил соседа.

СМИ утверждали, что стрелок увлекался видеоиграми.