Видеокарта по цене автомобиля. В России RTX 3090 продают за 163 000 рублей

Самая мощная видеокарта в мире появилась в продаже в России. Рекомендованная цена на референсную модель RTX 3090 составляет $ 1 500, однако в российских магазинах карта стоит значительно дороже. Для примера в магазине «Регард» видеокарта продаётся за 163 000 рублей.

Несмотря на столь высокий ценник, видеокарты сметают с витрин магазинов. Согласно различным источникам, первые тиражи видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 будут очень маленькими. Сообщается, что NVIDIA не хочет рисковать и выпускать большую партию видеокарт, пока чип не будет проверен. 6 октября компания подтвердила, что дефицит видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 продлится до начала 2021 года.

GeForce RTX 3090 — старшая модель в новой линейке видеокарт от NVIDIA. Она получила 24 Гбайт видеопамяти. Разработчики заявляли, что видеокарта потянет игры в разрешении 8К при 60 кадрах, но в Crysis Remastered она не смогла добиться фреймрейта в 60 кадров при разрешении 4К.