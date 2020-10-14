Пользователь выпустил новый мод для The Witcher3 с атмосферой второй части игры

Пользователь ridman выпустил новый мод для игры The Witcher 3: Wild Hunt. Мод называется Witcher 2 Overhaul. Разработка добавляет в третью часть игры атмосферу и визуальной стиль второй части.
Так, добавляются новые погодные условия, интерфейс, освещение и саундтреки. Всё это позволяет иначе взглянуть на привычную игру.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Digital Dreams.
Также в новой версии исправлены проблемы с инвентарём, изменено расположение слотов и форма их фонов. Мод совместим с HD Reworked Project, поэтому проблем с графикой не возникнет. Скачать новый мод можно здесь.
Ранее компания CD Projekt RED анонсировала версию The Witcher 3 следующего поколения. В нём будет использована технология трассировки лучей, позволяющая улучшить визуальное оформление.
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