Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Nintendo отсудила у стримерши никнейм и всю прибыль с многолетних продаж мерча

Nintendo отсудила у стримерши никнейм и всю прибыль с многолетних продаж мерча
Киберспорт / Другие игры 0

Юристы компании Nintendo подали в суд на популярную стримершу Pokeprincxss. Производитель видеоигр возмущён тем, что на протяжении долгих лет девушка продаёт различные бытовые товары с изображениями покемонов. Об этом сообщает NintendoLife.

Девушка всегда ассоциировала себя с данными персонажами — начиная от никнейма и заканчивая многочисленными татуировками по всему телу. Тем не менее Nintendo не понравилось использование стримершей запатентованных образов для собственного обогащения.

Суд удовлетворил претензию Nintendo — девушке пришлось сменить свой ник на digitalpricxss, а также передать в адрес японской компании все средства, вырученные с продажи товаров.

«Я была молода и глупа и просто не знала, что поступаю неправильно», — призналаcь стримерша.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020