Nintendo отсудила у стримерши никнейм и всю прибыль с многолетних продаж мерча

Юристы компании Nintendo подали в суд на популярную стримершу Pokeprincxss. Производитель видеоигр возмущён тем, что на протяжении долгих лет девушка продаёт различные бытовые товары с изображениями покемонов. Об этом сообщает NintendoLife.



Девушка всегда ассоциировала себя с данными персонажами — начиная от никнейма и заканчивая многочисленными татуировками по всему телу. Тем не менее Nintendo не понравилось использование стримершей запатентованных образов для собственного обогащения.



Суд удовлетворил претензию Nintendo — девушке пришлось сменить свой ник на digitalpricxss, а также передать в адрес японской компании все средства, вырученные с продажи товаров.



«Я была молода и глупа и просто не знала, что поступаю неправильно», — призналаcь стримерша.