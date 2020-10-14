Капитан NAVI по CS:GO получил результаты теста на коронавирус

Игрок Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Кирилл Boombl4 Михайлов получил результаты теста на коронавирус. Киберспортсмен из-за плохого самочувствия подозревал, что заразился COVID-19.
«Получил результат теста — у меня нет короны», — написал Михайлов на своей странице в «Твиттере».
Сегодня, 14 октября, NAVI провела вторую встречу на IEM New York 2020 CIS. Со счётом 2-0 «рождённые побеждать» обыграли K23.
В начале октября NAVI уступила Astralis в финале ESL Pro League Season 12. Получилась напряжённая, интригующая в первую очередь для зрителей игра, достойная финала. За Natus Vincere остался Dust — российская команда победила на этой карте со счётом 16:12. Но датчане не только смогли отыграть преимущество NAVI, но и взяли три следующие карты, обыграли на Nuke со счётом 16:14, на Train 22:19 и на Overpass со счётом 16:11.
- 14 октября 2020
-
22:41
-
21:18
-
19:28
-
16:13
-
14:49
-
14:23
-
13:52
-
13:42
-
12:47
-
01:52
- 13 октября 2020
-
23:15
-
22:03
-
21:27
-
20:59
-
20:50
-
20:29
-
17:29
-
15:30
-
14:36
-
12:32
-
09:35
-
04:46
-
00:05
- 12 октября 2020
-
23:15
-
23:06
-
21:39
-
20:09
-
18:38
-
17:20
-
16:50
-
14:52
-
11:51
-
11:39
- 11 октября 2020
-
18:26
-
14:46