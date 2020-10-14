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Капитан NAVI по CS:GO получил результаты теста на коронавирус

Капитан NAVI по CS:GO получил результаты теста на коронавирус
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Игрок Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Кирилл Boombl4 Михайлов получил результаты теста на коронавирус. Киберспортсмен из-за плохого самочувствия подозревал, что заразился COVID-19.

«Получил результат теста — у меня нет короны», — написал Михайлов на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 14 октября, NAVI провела вторую встречу на IEM New York 2020 CIS. Со счётом 2-0 «рождённые побеждать» обыграли K23.

В начале октября NAVI уступила Astralis в финале ESL Pro League Season 12. Получилась напряжённая, интригующая в первую очередь для зрителей игра, достойная финала. За Natus Vincere остался Dust — российская команда победила на этой карте со счётом 16:12. Но датчане не только смогли отыграть преимущество NAVI, но и взяли три следующие карты, обыграли на Nuke со счётом 16:14, на Train 22:19 и на Overpass со счётом 16:11.

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