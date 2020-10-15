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Раскрыты системные требования Assassin's Creed Valhalla

Раскрыты системные требования Assassin's Creed Valhalla
Киберспорт / Другие игры 0

Ubisoft поделилась системными требованиями Assassin's Creed Valhalla. Для запуска игры на минимальных настройках графики понадобится видеокарта GTX 960 и процессор Core i5-4460.

Фото: Ubisoft

1080p / 30 кадров / низкие настройки

Процессор: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460
Оперативная память: 8 ГБ
Видеокарта: AMD R9 380 / GeForce GTX 960
Жёсткий диск: 50 ГБ HDD (рекомендуется SSD)
ОС: Windows 10 64-разрядная

1080p / 30 кадров / высокие настройки

Процессор: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790
Оперативная память: 8 ГБ
Видеокарта: AMD RX 570 / GeForce GTX 1060
Жёсткий диск: SSD 50 Гб
ОС: Windows 10 64-разрядная

1080p / 60 кадров / высокие настройки

Процессор: AMD Ryzen 7 1700 / Intel Core i7-6700
Оперативная память: 8 ГБ
Видеокарта: AMD Vega 64 / GeForce GTX 1080
Жёсткий диск: SSD 50 Гб
ОС: Windows 10 64-разрядная

1440p (2К) / 60 кадров / очень высокие настройки

Процессор: AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-8700K
Оперативная память: 16 ГБ
Видеокарта: AMD RX 5700 XT / GeForce RTX 2080 Super
Жёсткий диск: SSD 50 Гб
ОС: Windows 10 64-разрядная

4К / 30 кадров / очень высокие настройки

Процессор: AMD Ryzen 5 3700X / Intel Core i7-9700K
Оперативная память: 16 ГБ
Видеокарта: AMD RX 5700 XT / GeForce RTX 2080
Жёсткий диск: SSD 50 Гб
ОС: Windows 10 64-разрядная

Релиз Assassin's Creed Valhalla запланирован на 10 ноября.

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