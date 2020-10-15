Пираты взломали PES 2021, Mafia: Definitive Edition и Death Stranding

Новая версия защиты от несанкционированного взлома Denuvo пала под натиском пиратов из организации CPY. За один день они смогли взломать четыре игры — футбольный симулятор PES 2021, ремейк первой части Mafia, творение Хидео Кодзимы Death Stranding и Total War: Сага: Троя.
Все вышеперечисленные игры уже можно найти на крупнейших торрентах. Мы ни в коем случае не поощряем пиратство. Данная информация представлена в качестве ознакомления.
Ранее разработчики Denuvo рассказали об улучшении своей защиты. Они были уверены, что хакерам потребуется как минимум три месяца для обхода их последней защиты.
В июле 2020 года один из игроков решил проверить, а влияет ли Denuvo на производительность в играх. Оказалось, что защита никак не влияет на производительность, но увеличивает время загрузки. Разработчики всё чаще стали отказываться от Denuvo из-за негативных отзывов игроков.
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