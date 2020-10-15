В Сети появилась предполагаемая карта игрового мира GTA 6

Фанаты GTA обсуждают изображение предполагаемой карты игровой мира неанонсированной GTA 6. Карта появилась в начале этой недели на форумах ResetEra и Reddit. Единственная причина, почему люди уделяют этой утечке такое внимание, заключается в том, что она совпадает с утечкой, которая произошла несколькими месяцами ранее.

Кусок предполагаемой карты игрового мира GTA 6 выглядит так:

А это карта из старой утечки. На ней виден остров в куда большем масштабе:

На данный момент всё, что мы слышали о GTA 6, были лишь предположениями и слухами. Прошло уже больше восьми лет с момента выхода GTA 5, но мы ничего не знаем о продолжении. Может именно поэтому фанаты так увлеченно обсуждают каждый слух, связанный с GTA 6.

Ещё в августе дочерная компания Rockstar Take-Two Interactive обновила домены для «gtavicecityonline» и «gtavi.com» — всего через несколько месяцев после череды слухов о том, что GTA 6 действительно вернёт игроков в Вайс-Сити. Чуть ранее музыкант по имени Питер Брайан Райс, который специализируется на производстве ретро-игровых саундтреков 80-90 годов и озвучке фильмов, заявил, что Rockstar Games обращалась к различным исполнителям для записи новых саундтреков для радиостанции в Grand Theft Auto. А один из пользователей Reddit под никнеймом markothemexicam утверждал, что слышал от соседа по комнате, работавшего в Rockstar, что действие GTA 6 действительно будет происходить в Вайс-Сити.

Опять же, это всё слухи. Всё, что мы знаем наверняка — это то, что новая GTA находится на ранней стадии разработки, хотя официального анонса ещё даже не было. Не относитесь к слухам серьёзно и ждите, когда Rockstar всё-таки решится объявить о разработке долгожданной игры официально.