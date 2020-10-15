Футболисты «Спартака» отреагировали на свои рейтинги в FIFA 21. Видео

На канале московского «Спартака» в YouTube показали, как футболисты отреагировали на свои рейтинги в свежей FIFA 21.

Защитник и капитан команды Георгий Джикия предлагал одноклубникам угадать свой рейтинг и оценки по некоторым из показателей.

Посмотреть видео можно на канале «Спартака» в YouTube.

Наивысший рейтинг в «Спартаке» — 78. Такого результата добились нападающий Александр Кокорин, защитник Самуэль Жиго и полузащитник Роман Зобнин.

FIFA 21 — очередная часть футбольного симулятора от Electronic Arts. Игроков ждёт доступ к Лиге чемпионов и Кубку Либертадорес, а также многое другое, включая обновлённую графику и улучшенный режим карьеры. PC-версия игры будет выполнена на одном уровне с PS4 и Xbox One-версиями, в то время как владельцы Xbox Series X и PlayStation 5 получат улучшенную игру, созданную специально для консолей девятого поколения.