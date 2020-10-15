Появились фотографии диска Godfall — первой игры для PlayStation 5

Журналист Рэнди Питчфорд на своей странице в "Твиттере" опубликовал фотографии физической копии Godfall — первой игры для PlayStation 5.
Посмотреть фотографии можно на странице Рэнди Питчфорда в "Твиттере".
Судя по информации на задней части упаковки, игра потребует 50 ГБ свободного пространства, беспрерывное соединение с интернетом и будет поддерживать кооператив до трёх игроков.
Выпуск Godfall запланирован на 12 ноября. Игра выйдет на PS5 и ПК. На ПК игру будут распространять эксклюзивно в Epic Games Store. За стандартное издание Godfall придётся отдать 5719 рублей. Цифровая версия обойдётся в 7129 рублей, а издание Ascended — в 7849 рублей.
Напомним, релиз PlayStation 5 в России состоится 19 ноября. 12 ноября консоль выйдет в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии.
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