Стала известна стартовая линейка игр Xbox Series. В неё вошло 30 наименований

Блог Xbox Wire обнародовал стартовую линейку Xbox Series. В список вошло 30 игр, которые будут полностью оптимизированы под новую консоль.

Список выглядит следующим образом:

• Assassin’s Creed Вальгалла (Smart Delivery)

• Borderlands 3 (Smart Delivery)

• Bright Memory 1.0

• Cuisine Royale (Smart Delivery)

• Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• Devil May Cry 5: Special Edition

• DIRT 5 (Smart Delivery)

• Enlisted

• Evergate

• The Falconeer (Smart Delivery)

• Fortnite

• Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• King Oddball (Smart Delivery)

• Maneater (Smart Delivery)

• Manifold Garden (Smart Delivery)

• NBA 2K21

• Observer: System Redux

• Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• Planet Coaster (Smart Delivery)

• Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• War Thunder (Smart Delivery)

• Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

• Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

• WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

• Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

• Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Из этого списка 20 игр поддерживают технологию Smart Delivery. Это означает, что они автоматически обновляются. При этом до конца 2020 года для консоли выйдет ещё больше игр. Пользователей ждут релизы COD: Black Ops Cold War, The Medium, Cyberpunk 2077 и других игр.