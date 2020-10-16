Bratishkinoff в третий раз за четыре месяца получил бан на Twitch
Владимир bratishkinoff Братишкин снова получил бан на Twitch. Об этом стример сообщил в своём телеграм-канале.
Канал был заблокирован на семь дней. Причина блокировки остаётся неизвестной. Стример раскритиковал работу модераторов сервиса и упомянул, что может разорвать контракт с площадкой и уйти на YouTube.
За последние четыре месяца канал стримера на Twitch блокируется уже в третий раз. Первый бан в этом году Братишкин получил в конце июля, второй — в середине сентября. Вторую блокировку с канала сервис снял спустя 27 дней — 8 октября.
22-летний Владимир bratishkinoff Братишкин — один из самых популярных российских стримеров на Twitch. До блокировки у него насчитывалось более 1,8 млн подписчиков.
- 16 октября 2020
-
14:58
-
13:56
-
13:21
-
12:49
-
11:43
-
09:00
-
00:23
- 15 октября 2020
-
23:38
-
22:33
-
22:24
-
21:22
-
15:11
-
13:11
-
12:26
-
09:22
-
03:52
-
03:14
-
02:42
-
02:15
- 14 октября 2020
-
22:41
-
21:18
-
19:28
-
16:13
-
14:49
-
14:23
-
13:52
-
13:42
-
12:47
-
01:52
- 13 октября 2020
-
23:15
-
22:03
-
21:27
-
20:59
-
20:50
-
20:29
Партнерский контент