Bratishkinoff в третий раз за четыре месяца получил бан на Twitch

Владимир bratishkinoff Братишкин снова получил бан на Twitch. Об этом стример сообщил в своём телеграм-канале.

Канал был заблокирован на семь дней. Причина блокировки остаётся неизвестной. Стример раскритиковал работу модераторов сервиса и упомянул, что может разорвать контракт с площадкой и уйти на YouTube.

За последние четыре месяца канал стримера на Twitch блокируется уже в третий раз. Первый бан в этом году Братишкин получил в конце июля, второй — в середине сентября. Вторую блокировку с канала сервис снял спустя 27 дней — 8 октября.

22-летний Владимир bratishkinoff Братишкин — один из самых популярных российских стримеров на Twitch. До блокировки у него насчитывалось более 1,8 млн подписчиков.