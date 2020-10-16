Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: мы пока не объявляли дату релиза, но у нас она есть

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на некоторые вопросы фанатов в официальном Discord-канале, сообщает Mail.ru.



Мы узнали, что разработчики уже определились с датой релиза, но пока её не объявляли. Кроме того, один из разработчиков сказал, что новая информация по игре выйдет до конца года.

«Недавно вышел трейлер, следующая обозначенная дата — до конца года. Зачем токсичить, если это не даст никакого позитивного результата? Я в очередной раз повторюсь, что мы всегда следим за нашим комьюнити и очень трепетно относимся к тому, что можем предоставить. В данный момент мы не готовы рассказывать всё об игре, сейчас главная задача — делать её качественно и правильно», — заявил разработчик.

7 октября разработчики выложили 10-секундный тизер игры, где демонстрировался путепровод «Припять-1». Игроки предположили, что в продолжении культовой игры будут представлены все локации из прошлых частей.