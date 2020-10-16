Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: мы пока не объявляли дату релиза, но у нас она есть

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на некоторые вопросы фанатов в официальном Discord-канале, сообщает Mail.ru.
Мы узнали, что разработчики уже определились с датой релиза, но пока её не объявляли. Кроме того, один из разработчиков сказал, что новая информация по игре выйдет до конца года.
«Недавно вышел трейлер, следующая обозначенная дата — до конца года. Зачем токсичить, если это не даст никакого позитивного результата? Я в очередной раз повторюсь, что мы всегда следим за нашим комьюнити и очень трепетно относимся к тому, что можем предоставить. В данный момент мы не готовы рассказывать всё об игре, сейчас главная задача — делать её качественно и правильно», — заявил разработчик.
7 октября разработчики выложили 10-секундный тизер игры, где демонстрировался путепровод «Припять-1». Игроки предположили, что в продолжении культовой игры будут представлены все локации из прошлых частей.
- 16 октября 2020
-
15:21
-
14:58
-
13:56
-
13:21
-
12:49
-
11:43
-
09:00
-
00:23
- 15 октября 2020
-
23:38
-
22:33
-
22:24
-
21:22
-
15:11
-
13:11
-
12:26
-
09:22
-
03:52
-
03:14
-
02:42
-
02:15
- 14 октября 2020
-
22:41
-
21:18
-
19:28
-
16:13
-
14:49
-
14:23
-
13:52
-
13:42
-
12:47
-
01:52
- 13 октября 2020
-
23:15
-
22:03
-
21:27
-
20:59
-
20:50