Для российских игроков резко подняли цену на Dota Plus
Для игроков из России резко поднялась цена на премиум-подписку для Dota 2 — Dota Plus. Valve не огласила причины повышения, однако оно скорее всего связано с курсом валют.
Цены на Dota Plus
Один месяц – 310 рублей (предыдущая цена — 240 рублей)
Шесть месяцев – 1725 рублей (1350 рублей)
12 месяцев – 3250 рублей (2520 рублей)
В подписку Dota Plus включены некоторые дополнительные функции — более широкие возможности для отслеживания статистики, уникальные ландшафты, косметические предметы и фразы для колеса чата. Помимо этого пользователи получают дополнительные награды в Battle Pass.
Сегодня, 16 октября, стало известно, что Valve выпустит нового героя для Dota 2 в конце ноября и ещё нескольких — в течение следующего года.
Valve выпустит нового героя для Dota 2 в конце ноября
- 16 октября 2020
-
17:26
-
16:42
-
15:21
-
14:58
-
13:56
-
13:21
-
12:49
-
11:43
-
09:00
-
00:23
- 15 октября 2020
-
23:38
-
22:33
-
22:24
-
21:22
-
15:11
-
13:11
-
12:26
-
09:22
-
03:52
-
03:14
-
02:42
-
02:15
- 14 октября 2020
-
22:41
-
21:18
-
19:28
-
16:13
-
14:49
-
14:23
-
13:52
-
13:42
-
12:47
-
01:52
- 13 октября 2020
-
23:15
-
22:03
-
21:27
Партнерский контент