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Для российских игроков резко подняли цену на Dota Plus

Для российских игроков резко подняли цену на Dota Plus
Киберспорт / Dota 2 0

Для игроков из России резко поднялась цена на премиум-подписку для Dota 2 — Dota Plus. Valve не огласила причины повышения, однако оно скорее всего связано с курсом валют.

Цены на Dota Plus

Один месяц – 310 рублей (предыдущая цена — 240 рублей)
Шесть месяцев – 1725 рублей (1350 рублей)
12 месяцев – 3250 рублей (2520 рублей)

В подписку Dota Plus включены некоторые дополнительные функции — более широкие возможности для отслеживания статистики, уникальные ландшафты, косметические предметы и фразы для колеса чата. Помимо этого пользователи получают дополнительные награды в Battle Pass.

Сегодня, 16 октября, стало известно, что Valve выпустит нового героя для Dota 2 в конце ноября и ещё нескольких — в течение следующего года.

Valve выпустит нового героя для Dota 2 в конце ноября
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