Blizzard представит новый режим Hearthstone 22 октября
Компания Blizzard Entertainment сообщила, что очередное дополнение игры Hearthstone будет представлено 22 октября в 18:00 мск. Разработчики ККИ также анонсировали показ измененной системы прогресса и нового игрового режима.
Подробности пока не раскрываются. Предполагается, что в новой системе прогресса будет использован боевой пропуск, его релиз ожидается в декабре.
Не известно и каким будет новый режим в игре. Ещё в сентябре разработчики расширили формат «Поля сражений». Появилась возможность создавать лобби. С помощью этой функции с 16 октября проводится турнир Battlegrounds Cup.
Hearthstone (также известная как Hearthstone: Heroes of Warcraft) — коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft,
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