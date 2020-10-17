Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Blizzard представит новый режим Hearthstone 22 октября

Blizzard представит новый режим Hearthstone 22 октября
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Blizzard Entertainment сообщила, что очередное дополнение игры Hearthstone будет представлено 22 октября в 18:00 мск. Разработчики ККИ также анонсировали показ измененной системы прогресса и нового игрового режима.

Подробности пока не раскрываются. Предполагается, что в новой системе прогресса будет использован боевой пропуск, его релиз ожидается в декабре.

Не известно и каким будет новый режим в игре. Ещё в сентябре разработчики расширили формат «Поля сражений». Появилась возможность создавать лобби. С помощью этой функции с 16 октября проводится турнир Battlegrounds Cup.

Hearthstone (также известная как Hearthstone: Heroes of Warcraft) — коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft,

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020