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Арт-директор Assassin's Creed Valhalla показал новые скриншоты игрового мира

Арт-директор Assassin's Creed Valhalla показал новые скриншоты игрового мира
Киберспорт / Другие игры 0

Арт-директор Assassin's Creed Valhalla Рафаэль Лакост на своей странице в «Твиттере» опубликовал новые скриншоты игрового мира.

Посмотреть скриншоты можно на странице Рафаэля Лакоста в "Твиттере".

Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главный герой — норвежский викинг Эйвор. Его задача — помочь соклановцам построить новый дом на чужой земле.

Выход Assassin's Creed на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S запланирован на 10 ноября 2020 года. На PlayStation 5 игра выйдет после релиза консоли.

Для запуска игры на минимальных настройках графики понадобится видеокарта GTX 960 и процессор Core i5-4460.

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