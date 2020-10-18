Разработчики продлили открытый бета-тест Call of Duty: Black Ops Cold War

Открытое бета-тестирование Call of Duty: Black Ops Cold War продлено на один день, сообщили разработчики на официальной странице игры в "Твиттере".

Бета-тестирование должно было завершиться 19 октября, но теперь закончится 20 октября в 20:00 мск.

Напомним, после запуска бета-теста Call of Duty: Black Ops Cold War в игре появилось большое число читеров. Пользователи начали сообщать об этом в социальных сетях и на Reddit, многие пользователи консолей отключили кроссплей.

Релиз Call of Duty: Black Ops Cold War состоится 13 ноября для ПК, PlayStation 4 и Xbox One, на консолях следующего поколения — в конце года. В игре будет представлена одиночная кампания, многопользовательский режим и режим «Зомби».