Riot Games поделилась подробностями о первом официальном турнире по Valorant для СНГ

Riot Games поделилась подробностями о First Strike — первом официальном турнире по Valorant. Аналогичные турниры пройдут в Европе, Северной Америке, Бразилии, Турции, Азии, Океании и на Ближнем Востоке.

Для СНГ-региона открытая квалификация пройдёт с 9 по 22 ноября: первый этап — с 9 по 15 ноября, второй — с 16 по 22 ноября. В отборе смогут участвовать 1024 команды, которые будут играть Bo1-матчи в формате Single elimination. 32 лучших ростера выйдут в плей-офф квалификации, где в Bo3-матчах разыграют восемь путёвок в основную стадию турнира.

Основная стадия турнира пройдёт с 3 по 6 декабря. Четвертьфиналы и полуфиналы состоятся в формате Bo3, финал — в формате Bo5.

На турнире смогут сыграть игроки старше 16 лет, достигшие ранга «Алмаз 1».