Артур Arteezy Бабаев набрал 11 тыс. MMR в Dota 2
Киберспортсмен из команды Evil Geniuses Артур Arteezy Бабаев набрал 11 тыс. MMR в Dota 2. Он стал третьим игроком EG, который достиг этой отметки.
Посмотреть скриншот можно на странице Arteezy в "Твиттере".
В мае 2020 года отметки в 11 тыс. рейтинговых очков достиг Абед Abed Юсоп, а 14 октября этот результат повторил саппорт команды Андреас Cr1t- Нильсен.
Бабаев впервые присоединился к Evil Geniuses зимой 2014 года, после чего дважды уходил в Team Secret. После возвращения в ростер «злых гениев» в сентябре 2016 года Бабаев не покидает коллектив. Вместе с EG Arteezy дважды занимал третье место на The International (2014, 2018) и выигрывал множество турниров. За игровую карьеру RTZ заработал более $ 2,25 млн.
Valve сделала сброс MMR в Dota 2 необязательным. Теперь калибровку можно пройти по желанию
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