Киберспортсмен из команды Evil Geniuses Артур Arteezy Бабаев набрал 11 тыс. MMR в Dota 2. Он стал третьим игроком EG, который достиг этой отметки.

Посмотреть скриншот можно на странице Arteezy в "Твиттере".

В мае 2020 года отметки в 11 тыс. рейтинговых очков достиг Абед Abed Юсоп, а 14 октября этот результат повторил саппорт команды Андреас Cr1t- Нильсен.

Бабаев впервые присоединился к Evil Geniuses зимой 2014 года, после чего дважды уходил в Team Secret. После возвращения в ростер «злых гениев» в сентябре 2016 года Бабаев не покидает коллектив. Вместе с EG Arteezy дважды занимал третье место на The International (2014, 2018) и выигрывал множество турниров. За игровую карьеру RTZ заработал более $ 2,25 млн.