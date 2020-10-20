Раздаём 5 инвайт-кодов на коллекционный танк в World of Tanks Blitz

В преддверии Хеллоуина разработчики World of Tanks Blitz раздают пять инвайт-кодов на коллекционный танк V уровня – Мародёр. Чтобы заполучить этот танк, оставьте любой осмысленный комментарий в этой теме с 20 октября по 30 октября включительно. Победители будут выбраны с помощью рандомайзера и объявлены 31 октября 2020 года.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и оставить комментарий под этой темой. Не забудьте указать ваш никнейм в игре и электронный ящик, на который вам будет удобно получить приз. Пять выбранных рандомайзером счастливчиков получат пять кодов на танк V уровня – Мародёр. Описание танка можно посмотреть по этой ссылке.
На прошлой неделе рок-группа Korn объединилась с World of Tanks Blitz в игровом событии на Хэллоуин. Первым результатом сотрудничества стало видео на композицию Finally Free.
Видео опубликовано на YouTube-канале kornchannel.
Также было объявлено о старте игрового события Convergence. C 16 по 24 октября игроки могут выполнять задания для того, чтобы открывать части постера группы и получать предметы.
Кроме того в игре был представлен режим Burning Games, в котором игрокам предстоит сражаться за господство на поле боя, чтобы получить внутриигровые награды. Правила просты: с началом боя каждый танк теряет очки здоровья, и для того, чтобы вернуть их, необходимо наносить урон своим противникам. Режим доступен для всех видов техники и продлится до 24 октября.
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