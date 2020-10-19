Watch Dogs: Legion будет поддерживать рейтрейсинг и разрешение 4K с 30 FPS на PS5

Watch Dogs: Legion будет поддерживать трассировку лучей и разрешение 4K с фреймрейтом 30 FPS на PlayStation 5, сообщила продюсер игры Латише Тилленатан на Reddit.

Будет ли игра запускаться с фреймрейтом 60 кадров, остаётся неизвестным. Не исключено, что консольные версии могут не поддерживать 60 FPS.

Watch Dogs: Legion — экшен-игра от третьего лица с открытым миром. Legion — третья часть серии Watch Dogs и прямое продолжение Watch Dogs 2. Выход Watch Dogs: Legion на Xbox One, PlayStation 4 и ПК состоится 29 октября 2020 года. Для PS5 релиз состоится 12 ноября, для Xbox Series X/S — 10 ноября.

Для запуска игры на минимальных настройках в разрешении 1080p понадобится видеокарта GeForce GTX 970, процессор AMD Ryzen 5 1400 и 8 ГБ оперативной памяти.