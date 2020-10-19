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Хакеры шантажируют разработчиков Watch Dogs Legion

Хакеры шантажируют разработчиков Watch Dogs Legion
Киберспорт / Другие игры 0

Хакерская группировка Egregor обнародовала сообщение, в котором пригрозила компании Ubisoft опубликовать исходный код игры Watch Dogs Legion. Злоумышленники требуют, чтобы им заплатили, иначе они перейдут к действиям.

В качестве доказательства своих возможностей они опубликовали скриншот с папкой, в которой находятся файлы игры.

Также хакеры из группы Egregor пытаются шантажировать компанию Crytek. Взломщики сумели получить доступ к файлам Arena of Fate, Warcafe и социальной игровой сети Gface, которая была закрыта в 2007 году.

Пока компании—разработчики игр никак не отреагировали на требования шантажистов.

Watch Dogs: Legion — экшен-игра от третьего лица с открытым миром. Legion — третья часть серии Watch Dogs и прямое продолжение Watch Dogs 2. Выход Watch Dogs: Legion на Xbox One, PlayStation 4 и ПК состоится 29 октября 2020 года. Для PS5 релиз состоится 12 ноября, для Xbox Series X/S — 10 ноября.

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