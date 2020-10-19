Разработчик Cyberpunk 2077 показал новый рекламный ролик с Киану Ривзом
Компания CD Projekt, завершающая работу над новой игрой Cyberpunk 2077, опубликовала новую рекламу экшна. В новом 30-секундном ролике принял участие известный актёр Киану Ривз, который в игре исполняет роль Джонни Сильверхенда. В качестве саундтрека авторы использовали песню Bad Guy популярной исполнительницы Билли Айлиш.
В ролике Ривз интересуется у героя, зачем он приехал в Найт-Сити. После этого актёр заключает, что всё это уже неважно, так как город всё равно надо сжечь.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Cyberpunk 2077.
Релиз игры переносился дважды. Дата выхода игры на ПК, PS4 и Xbox One — 19 ноября. Позже игра выйдет на PS5 и Xbox Series X/S. Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых разработок 2020 года.
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