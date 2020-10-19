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Чемпионов BlizzCon на турнирах по WOW пожизненно забанили за расистские высказывания

Чемпионов BlizzCon на турнирах по WOW пожизненно забанили за расистские высказывания
Киберспорт 0

Известные игроки в World of Warcraft Андреас Raiku Мини и Рене Swapxy Пинкер были пожизненно забанены Blizzard за расистские высказывания. Как сообщается, они нарушили правила Arena World Championship. В частности, игроки многократно произносили слово «нигер».

Пользователи Reddit утверждают, что Raiku и Swapxy и раньше вели себя некорректно. Так, они якобы могли исключить из группы игрока, если он не был белым.

Raiku и Swapxy — бывшие участники команды Method Black. В составе команды они становились чемпионами Arena World Championship на BlizzCon по состязаниям на арене три на три в WoW.

В последнее время киберспортсмены сотрудничали с клубом XSET. Но после решения Blizzard организация в одностороннем порядке разорвала с ними контракт.

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