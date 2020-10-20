Witcher 3, Horizon Hero Down, Crysis 3 и другие игры запустили в 8K на RTX 3090

Автор YouTube-канала Bang4BuckPC показал, как современные видеоигры могут работать в формате 8K на видеокарте NVIDIA GeForce RTX3090. Пользователь протестировал The Witcher 3, Horizon Zero Dawn, Crysis 3 и другие современные проекты. В итоге ни одна из игр не выдала больше 50 FPS, а иногда наблюдались просадки ниже 30 FPS.

Ранее Bang4BuckPC протестировал, сколько кадров в секунду может выдать Crysis Remastered с максимальными настройками. Автор использовал GeForce RTX 3090 с процессором AMD Ryzen 9 3950X OC и 32 гигабайтами оперативной памяти. Результат разочаровал. Запустив игру в 4K-разрешении, пользователь так и не смог добиться показателей 60 FPS. Практически всё время игра просаживалась до 30 FPS.