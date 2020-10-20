Популярный сайт для взрослых рассказал о повышенном интересе к роликам по Among Us

Among Us стала популярной не только в Steam. Сайт Pornhub сообщает о резком всплеске интереса к роликам по этой игре. В сентябре на этом ресурсе было зафиксировано более 4,7 млн поисковых запросов. Пик пришёлся на 16 сентября: порноролики по игре искали почти 700 тысяч раз за день.
Названия видеоигр и игровые персонажи остаются одними из самых популярных поисковых трендов на сайте для взрослых. В 2019 году самой популярной видеоигрой на Pornhub стала Overwatch. На втором месте оказалась Fortnite, на третьем — Pokemon.
Among Us — кооперативный экшен, построенный на противостоянии «мирные жители» против «мафии». Действие разворачивается на космическом лайнере, команда которого должна вычислить самозванца. Релиз состоялся в июне 2018 года для ПК и мобильных устройств. Игра начала пользоваться популярностью у геймеров после летсплеев британца Kaif.
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