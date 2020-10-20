Умер один из самых старых стримеров. Он любил транслировать Fortnite на Twitch

Twitch покинул один из самых старых стримеров. 72-летний дедушка под ником OldBuzzardt любил стримить Fortnite, наиграв в ней более 3 тысячи часов. Зрители называли его просто дедушкой.
На канал дедушки на Twitch было подписано более 80 тысяч человек. Стример являлся ветераном военной службы. Он более 40 лет отслужил в вооружённых силах США. Выйдя на пенсию, он увлёкся играми и стримингом.
На канале дедушки запущена круглосуточная трансляция: любой желающий может прийти и попрощаться со стримером в чате. Члены его семьи оставили трогательное сообщение, поблагодарив всех пришедших на стрим зрителей. Модераторы отвечают на вопросы зрителей и удаляют сообщения людей, которые пытаются выяснить причину смерти стримера.
В последний раз стример выходил в эфир 16 октября. 18 октября родственники дедушки объявили о его внезапной смерти. Согласно сообщению, он скончался у себя дома 17 октября.
Последний эфир стримера. Видео опубликовано на YouTube-канале oldbuzzardt.
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