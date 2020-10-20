В Сети появились скриншоты обновлённого PlayStation Store

Один из пользователей Resetera опубликовал скриншоты обновлённой браузерной версии цифрового магазина Sony — PlayStation Store.

Обновить магазин компания планирует с 21 по 26 октября. Сообщалось, что после этого в PS Store будет невозможно приобрести игры для PlayStation 3, PlayStation Vita и PlayStation Portable. Приложения, темы и аватары для PlayStation 4 также будет необходимо покупать напрямую с консолей.

Напомним, 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии состоится релиз PlayStation 5. В России и остальных странах дата выхода консоли нового поколения намечена на 19 ноября 2020 года.Стоимость консоли в России — 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.