В Сети появились скриншоты обновлённого PlayStation Store
Один из пользователей Resetera опубликовал скриншоты обновлённой браузерной версии цифрового магазина Sony — PlayStation Store.
Обновить магазин компания планирует с 21 по 26 октября. Сообщалось, что после этого в PS Store будет невозможно приобрести игры для PlayStation 3, PlayStation Vita и PlayStation Portable. Приложения, темы и аватары для PlayStation 4 также будет необходимо покупать напрямую с консолей.
Напомним, 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии состоится релиз PlayStation 5. В России и остальных странах дата выхода консоли нового поколения намечена на 19 ноября 2020 года.Стоимость консоли в России — 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.
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