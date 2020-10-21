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Названы игры, которые получат трассировку лучей и DLSS-сглаживание на PC

Названы игры, которые получат трассировку лучей и DLSS-сглаживание на PC
Киберспорт / Другие игры 0

Компания NVIDIA опубликовала список игр, которые получат трассировку лучей и сглаживание DLSS, сообщает Kotaku.

Список новых игр:

Pumpkin Jack — улучшения теней и отражений, освещения и DLSS (релиз 23 октября)
Ghostrunner — улучшения теней и отражений, а также DLSS (релиз 27 октября)
Xuan-Yuan Sword VII — глобальное освещение и сглаживание DLSS (релиз 28 октября)
Watch Dogs Legion — отражения и DLSS (релиз 29 октября)
Call of Duty: Black Ops Cold War — трассировка лучей и DLSS (релиз 13 ноября)
Cyberpunk 2077 — тени и затенение, отражения, глобальное рассеивание света и DLSS (релиз 19 ноября)
World of Warcraft: Shadowlands — только тени (релиз до конца года)

Будущие игры:

Ready or Not — освещение, тени, затенение и DLSS (релиз в 2021 году)
Enlisted — глобальное освещение и DLSS (релиз 10 ноября)

Игры, которые уже вышли и скоро получат поддержку:

Mortal Shell — тени и DLSS
Edge of Eternity — DLSS
Mount & Blade II: Bannerlord — DLSS.

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