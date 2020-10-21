Бывший киберспортсмен «Валенсии» разнёс комнату после пропущенных голов в FIFA 21

У стримера и бывшего игрока «Валенсии» по FIFA DjMaRiiO случился мощнейший приступ ярости.
Проигрывая матч в FUT Champions FIFA 21 со счётом 1:3, DjMaRiiO сумел сравнять счёт, но следом пропустил ещё два гола. После пятого пропущенного мяча на 81-й минуте стример принялся разносить свою комнату. Он сильно закричал в микрофон, прежде чем перевернуть стол и запустить его в стенку. За его приступом ярости наблюдало 7 тысяч зрителей. После того как его контроллер самопроизвольно отключился, игрок просто сидел и тихо досматривал матч.
Напомним, игроки поставили новой части футбольного симулятора от Electronic Arts крайне низкие оценки. Большинство отзывов идёт с 0 баллов. FIFA 21 на PlayStation 4 получила смехотворные 0,8 балла. Версию игры для Xbox One оценили в 1,2 балла, а на ПК игре дали 1,5 балла.
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