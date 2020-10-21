Нелегальный букмекер провёл турнир по Dota 2, но не выплатил призовые участникам

CEO организации NOVA Михаил safeone Понежин сообщил о недобросовестной работе одной из букмекерских контор, которая, будучи спонсором турнира по Dota 2, уже более двух месяцев не выплачивает участникам призовые.
«17 июля команду NOVA пригласили на турнир по Dota 2 с призовым фондом в размере $ 10 тыс. Турнир проходил с 22 июля по 11 августа, спонсором была букмекерская контора.
Лично связался с букмекерской конторой, и она подтвердила, что действительно спонсирует этот турнир. Эта букмекерская контора не внушала доверия, и мы не были до конца уверены, что выплатят призовые, но решили рискнуть и сыграть турнир. В итоге мы победили на этом турнире, после чего у нас взяли реквизиты для выплат за первое место – $ 6 тыс. Прошло более двух месяцев, администратор турнира и букмекер перестали отвечать на сообщения всех команд», — цитирует Понежина Metaratings.
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