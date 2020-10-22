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Capcom рассказала о графических режимах Devil May Cry 5 для PS5 и Xbox Series X

Capcom рассказала о графических режимах Devil May Cry 5 для PS5 и Xbox Series X
Киберспорт / Другие игры 0

Вице-президент Capcom Уильям Яги-Бейкон на Resetera рассказал, в каких графических режимах будет запускаться Devil May Cry 5 Special Edition на консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

Графические режимы Devil May Cry 5 Special Edition:

4K и 30 FPS с рейтрейсингом;
4K и 60 FPS без рейтресинга;
1080p и 60 FPS с рейтрейсингом;
До 120 FPS без рейтрейсинга.

Devil May Cry 5 — слэшер, релиз которого состоялся 8 марта 2019 года для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Специальное издание выйдет одновременно с консолями нового поколения — 10 и 12 ноября.

Devil May Cry 5 на PlayStation 5 загружается примерно за четыре секунды. На PlayStation 4 время ожидания составляло примерно 25 секунд. Таким образом, игра грузится на новой консоли примерно в шесть раз быстрее.

Devil May Cray 5 будет загружаться на PS5 в разы быстрее, чем на PS4
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