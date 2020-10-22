Dr. Disrespect может появиться в Cyberpunk 2077

Популярный стример Гай Dr. Disrespect Бэйм может появиться в Cyberpunk 2077.

Бэйм ретвитнул публикацию с официального аккаунта игры и написал: «Просто подождите, пока не увидите, что мы запланировали. Новый уровень». В Сети предположили, что Dr. Disrespect мог сыграть или озвучить одного из персонажей игры, так как CD Projekt RED неоднократно приглашала популярных стримеров для этого.

Релиз Cyberpunk 2077 откладывался дважды. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, но CD Projekt RED пришлось отложить релиз до 17 сентября, потому что в игре было больше ошибок, чем ожидал разработчик. Потребовалось немало времени, чтобы довести игру до совершенства. Потом релиз был перенесён на 19 ноября. Разработчики честно признались, что им потребовалось ещё немного времени, чтобы сбалансировать все механики и устранить различные баги.