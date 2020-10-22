Sucker Punch, скорее всего, начала разработку Ghost of Tsushima 2
Sucker Punch, скорее всего, начала разработку Ghost of Tsushima 2. На сайте компании появились подходящие вакансии художника и сценариста.
В тексте вакансий говорится, что сотрудникам предстоит работать с японской тематикой. От сценариста потребуется история в сеттинге феодальной Японии, от художника — знание традиционной японской культуры. Сиквел Ghost of Tsushima не упоминается напрямую, однако требования к кандидатам могут указывать на старт разработки второй части игры.
В этом месяце Sucker Punch выпустила обновление для «Призрака Цусимы». В самурайском экшене появился кооперативный режим «Легенды». Кроме того авторы добавили возможность возобновления прохождения одиночной кампании в формате «Новая игра +».
Разработчик выпустил обновления для Ghost of Tsushima, в игре появился кооперативный режим
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