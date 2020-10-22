SilverName получил бан на Twitch. Модераторам послышалось запрещённое на платформе слово

Владислав SilverName Синотов получил бан на Twitch на неделю.

Модераторы посчитали, что SilverName произнёс запрещённое слово, разжигающее ненависть к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Менеджер составов Team Spirit Александр Никитин раскритиковал работу модераторов, будучи уверенным, что игрок этого слова не произносил.

«Мы считаем неприемлемым использование нашего богатого языка в таких целях, как оскорбление кого-либо, особенно по признакам веры, ориентации, пола и т.д. Мы однозначно осуждаем все виды дискриминации и подобные оскорбительные слова.



Не понимаю, как можно было во фразе „ну ещё дуплет собери передо мной“ услышать слово на букву П? Пусть наш игрок даже и заговорился, репорт кинуть мог также любой, но вот модераторский корпус Twitch, в моём представлении, обязан быть знаком с языком своего сегмента. Я уже подал апелляцию и рассчитываю на её одобрение в ближайшее время, также я буду отправлять жалобу на подобную работу модераторского состава, который компрометирует нашу платформу и мешает работе стримеров нашего сегмента», — написал Никитин на своей странице во "ВКонтакте".