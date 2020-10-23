На избившего девушку во время трансляции стримера Mellstroy завели уголовное дело

На стримера Андрея Mellstroy Бурима завели уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Во время трансляции на канале в YouTube, на которой присутствовало, по разным данным, от 50 до 70 тыс. зрителей, Бурим избил модель Алёну Ефремову.

По данным источника, возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Бурим находится под подпиской о невыезде.

«Сидя за столом перед камерой, имея умысел на причинение вреда здоровью Алёне Ефремовой, сидящей рядом с ним на соседнем стуле, Бурим беспричинно, из хулиганских побуждений, сопровождая свои действия нецензурной бранью, схватил девушку левой рукой за шею, притянул к себе, после чего более двух раз ударил лицом о поверхность стола, на котором была установлена видеокамера, в результате чего причинил Ефремовой, согласно справке, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника», — сообщил источник.