Sony подарила Роберту Левандовскому PlayStation 5 за три недели до релиза. Фото
Sony подарила нападающему мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовскому PlayStation 5 за три недели до её релиза. На своей странице в «Инстаграме» поляк опубликовал фотографии с геймпадом DualSense.
Посмотреть фотографии можно на странице Робера Левандовского в "Инстаграме".
Левандовски не первый, кто получил консоль до официального выхода. В конце сентября фотографию с контроллером в руках опубликовал известный американский рэпер Трэвис Скотт.
Напомним, релиз PlayStation 5 в России состоится 19 ноября, а предзаказ открылся 17 сентября. 12 ноября консоль выйдет в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. Стоимость консоли в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.
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