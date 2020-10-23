Sony подарила Роберту Левандовскому PlayStation 5 за три недели до релиза. Фото

Sony подарила нападающему мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовскому PlayStation 5 за три недели до её релиза. На своей странице в «Инстаграме» поляк опубликовал фотографии с геймпадом DualSense.

Посмотреть фотографии можно на странице Робера Левандовского в "Инстаграме".

Левандовски не первый, кто получил консоль до официального выхода. В конце сентября фотографию с контроллером в руках опубликовал известный американский рэпер Трэвис Скотт.

Напомним, релиз PlayStation 5 в России состоится 19 ноября, а предзаказ открылся 17 сентября. 12 ноября консоль выйдет в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. Стоимость консоли в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.