Экс креативный директор Ubisoft: стримеры должны платить разработчикам за их игры

Алекс Хатчинсон, бывший креативный директор Ubisoft и творческий руководитель Assassin's Creed 3 и Far Cry 4, предложил обязать стримеров платить разработчикам и издателям за игры, в которые они играют на трансляциях.

«Стримеры беспокоятся о том, что их контент могут удалить из-за использования музыки, за которую они не платили. Но они должны быть более обеспокоены тем, что они стримят игры, за которые тоже не платили. Ничего не останется, как только издатели примут подобное решение.



На самом деле стримеры должны платить разработчикам и издателям за игры, в которые играют на трансляциях. Они должны покупать лицензию, как в настоящем бизнесе, и платить за контент, который они используют», — написал Хатчинсон на своей странице в «Твиттере».