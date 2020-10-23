В России вновь открыли предзаказы на PS5

Магазин цифровой и бытовой техники и электроники «М.Видео» вновь открыл предзаказы на PlayStation 5, после того как первая партия консолей была полностью раскуплена. Отметим, консоли раскупили не только в «М.Видео», но и в других российских магазинах.
Оформить консоль можно на сайте «М.Видео». Правда теперь PlayStation 5 стоит 46 999 рублей. Ранее консоль в этом магазине можно было приобрести на 1000 рублей дешевле.
Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.
Для жителей Украины консоль обойдётся дешевле, чем для россиян. Приобрести PS5 в украинских магазинах можно за 45 500 рублей. Версия без дисковода стоит 34 650 рублей.
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