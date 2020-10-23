Старт продаж iPhone 12 в России не вызвал ажиотажа

Начало продаж новых смартфонов компании Apple всегда сопровождалось длинными очередями, но в этот раз обошлось без них. 23 октября стартовали продажи iPhone 12 в России, однако в первый час продаж за новым смартфоном пришло всего четыре человека, сообщает РБК.

В ожидании открытия продаж возле магазина re:Store на Тверской улице в Москве было подозрительно пусто. Первый покупатель нового смартфона Apple занял очередь примерно за час до открытия продаж. Возле дверей магазина стояло четыре покупателя. Для продукции Apple это катастрофически мало, ведь обычно от желающих приобрести новенький iPhone нет отбоя.

Анонс четырёх моделей iPhone 12 прошёл 13 октября на презентации Apple. Цена на iPhone 12 и iPhone 12 Mini в России начинается от 79 990 и 69 990 рублей соответственно. Флагманские модели iPhone 12 Pro и Pro Max можно приобрести за 99 990 и 109 990 рублей. Продажи iPhone 12 и 12 Pro начались 23 октября. iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini поступит в продажу с 6 ноября.

Помимо новых смартфонов на презентации Apple состоялся анонс мобильной версии киберспортивной игры League of Legends: Wild Rift. Игра должна выйти до конца 2020 года.