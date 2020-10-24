Русский спидранер прошёл Serious Sam 4 за полминуты

Русский спидранер (геймер, занимающийся прохождением игр на скорость) под ником HarryPoster сумел пройти игру Serious Sam 4 за 36,32 секунды. Это новый неофициальный рекорд шутера, релиз которого был оформлен 24 сентября.



Для прохождения HarryPoster воспользовался двумя обнаруженными ранее багами: первый позволяет переместить сразу же после старта игры на последнюю миссию, тогда как второй моментально убивает финального босса.



Официальным рекордом прохождения Serious Sam 4 на скорость является результат 2 минуты 50 секунд. Им может похвастать ещё один российский спидранер — под ником Tezur0.

Serious Sam 4 — компьютерная игра в жанре трёхмерного шутера от первого лица из серии игр Serious Sam, разрабатываемая хорватской компанией Croteam. В качестве издателя проекта выступает компания Devolver Digital.