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Русский спидранер прошёл Serious Sam 4 за полминуты

Русский спидранер прошёл Serious Sam 4 за полминуты
Киберспорт / Другие игры 0

Русский спидранер (геймер, занимающийся прохождением игр на скорость) под ником HarryPoster сумел пройти игру Serious Sam 4 за 36,32 секунды. Это новый неофициальный рекорд шутера, релиз которого был оформлен 24 сентября.

Для прохождения HarryPoster воспользовался двумя обнаруженными ранее багами: первый позволяет переместить сразу же после старта игры на последнюю миссию, тогда как второй моментально убивает финального босса.

Официальным рекордом прохождения Serious Sam 4 на скорость является результат 2 минуты 50 секунд. Им может похвастать ещё один российский спидранер — под ником Tezur0.

Serious Sam 4 — компьютерная игра в жанре трёхмерного шутера от первого лица из серии игр Serious Sam, разрабатываемая хорватской компанией Croteam. В качестве издателя проекта выступает компания Devolver Digital.

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