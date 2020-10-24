Virtus.pro во второй раз за неделю обыграла NAVI и вышла в финал IEM New York 2020 CIS
Игроки Virtus.pro во второй раз за неделю обыграли NAVI и вышли в гранд-финал дивизиона СНГ на IEM New York 2020. Для победы Virtus.pro потребовалось выиграть две карты: Inferno со счётом 16:11 и Mirage — 16:14.
В 2020 году соперники встречались четыре раза — три победы за VP и только одна за NAVI. Для Virtus.pro эта победа стала пятнадцатой подряд. Групповой этап IEM New York «медведи» прошли без поражений, обыграв K23, Espada, NAVI, Cyber Legacy и Forze.
Virtus.pro в гранд-финале турнира встретится с победителем матча Spirit – Nemiga. NAVI сыграют с проигравшим за третье место.
Матчи дивизиона СНГ на IEM New York проходят в режиме онлайн с 13 по 25 октября. 12 команд разыгрывают $ 50 тыс. и очки Regional Major Rankings.
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