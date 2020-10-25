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Стример Dr Disrespect: поставил миллион на Гэтжи. Верная ставка. Он повергнет мир в шок

Стример Dr Disrespect: поставил миллион на Гэтжи. Верная ставка. Он повергнет мир в шок
Киберспорт / Другие игры 0

Один из самых популярных стримеров планеты, 38-летний Гай Dr Disrespect Бэйм, рассказал, что поставил на Джастина Гэтжи в бою с Хабибом Нурмагомедовым на турнире по смешанным единоборствам UFC 254.

«Только что поставил миллион на Гэтжи. Верная ставка. Он повергнет мир в шок. Принеси чемпионский пояс домой, малыш», — написал Dr Disrespect на своей странице в «Твиттере» перед боем.

«Что ж…» — добавил он по окончании поединка.

Поединок выиграл Нурмагомедов, который во втором раунде провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником.

Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В предыдущих защитах он справился с Конором Макгрегором и Дастином Порье. После победы над Гэтжи Хабиб заявил, что завершает карьеру.

Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру после 29-й победы в UFC
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