Стример Dr Disrespect: поставил миллион на Гэтжи. Верная ставка. Он повергнет мир в шок
Один из самых популярных стримеров планеты, 38-летний Гай Dr Disrespect Бэйм, рассказал, что поставил на Джастина Гэтжи в бою с Хабибом Нурмагомедовым на турнире по смешанным единоборствам UFC 254.
«Только что поставил миллион на Гэтжи. Верная ставка. Он повергнет мир в шок. Принеси чемпионский пояс домой, малыш», — написал Dr Disrespect на своей странице в «Твиттере» перед боем.
«Что ж…» — добавил он по окончании поединка.
Поединок выиграл Нурмагомедов, который во втором раунде провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником.
Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В предыдущих защитах он справился с Конором Макгрегором и Дастином Порье. После победы над Гэтжи Хабиб заявил, что завершает карьеру.
Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру после 29-й победы в UFC
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